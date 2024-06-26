中國通信服務重上10天線

去年度，電信基建服務（TIS）的收入761.37億元，按年增加4.4%，佔經營收入比重為51.2%，為主要收入來源；來自國內電信運營商客戶的電信基建服務收入，上升3%至408.86億元。雖然內地三大電信運營商對5G投資的高峰期已經過去，但預期將會著重發展算力網等範疇，尤其在人工智能（AI）。

業務流程外判服務（BPO）收入增加1.1%至435.51億元，收入佔比29.3%。得益於集團軟件和數字服務能力優勢，應用、內容及其他服務（ACO）收入保持較快增速，去年度增加16.8%至289.27億元，佔經營收入的19.5%，其中，軟件開發及系統支撐業務保持快速增長，按年增加25.1%。

集團的派息比率穩定上升，2016年度至2020年度的派息比率均為36%，2021年度和2022年度分別為38%和40%，而2023年度進一步提升至42%。走勢上，昨日重上10天絈水，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.05元（港元，下同），反彈阻力4.6元，不跌穿3.85元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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