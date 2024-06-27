中國鐵塔重上10天線

截至今年3月底止首季度，集團的營業收入239.74億元（人民幣，下同），按年增加3.3%，純利上升11.1%至27.84億元，EBITDA增加3%至165.97億元，EBITDA率為69.2%。期內，來自運營商業務收入增加2.2%至209.84億元；其中，塔類業務收入189.46億元，按年增加0.6%。集團持續拓展在交通、文旅、醫療衛生、教育等重點行業的室內覆蓋需求。今年首季度，室內分佈式天線系統（DAS）上升19.8%至20.38億元。

今年首季度，智聯業務收入19.74億元，按年增加21%；而能源業務收入上升0.8%至9.57億元。兩翼業務收入佔營業收入比重由2023年同期的11.1%提升至12.2%。另外，集團的「折舊及攤銷」佔營業開支的一項主要部份，2023年度折舊及攤銷累計發生490.49億元，按年下降1%，佔營業收入比重的至52.2%。

去年度末期股息為每股0.03739元（稅前），全年派息比例為75%。現價計，預測股息率為75%。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮0.96元（港元，下同）吸納，反彈阻力1.13元，不跌穿0.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份