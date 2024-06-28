潤電再生能源比重提升

今年5月份，潤電附屬電廠售電量16,024,702兆瓦時，按年增加6.7%，其中附屬風電場售電量按年減少2.7%至3,605,750兆兆瓦時，附屬光伏電站售電量則增加276.8%至654,865兆瓦時。今年首5個月，附屬電廠累計售電量增加5.7%至81,386,780兆瓦時，其中附屬風電場累計售電量19,296,895兆瓦時，按年增加5.8%，附屬光伏電站累計售電量上升209.9%至2,485,475兆瓦時。

2023年度，集團收入1,033.3億元，按年大致持平，純利增加56.2%至110.03億元。期內，可再生能源業務核心利潤貢獻，按年上升12.5%，火電業務扭虧核心利潤貢獻為36.11億元。期內，集團的燃煤電廠平均單位燃料成本，減少12.6%至每兆瓦時296.3元人民幣，平均標煤單價下降12.6%至每噸987.5元人民幣。現價計，預測股息率約5.1厘。

走勢上，上週五呈「大陽燭」重上10天和20天線，各主要平均線呈順向排序屬利好， STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低22.7元以下吸納，反彈阻力25.8元，不跌穿21.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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