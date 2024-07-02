華潤啤酒（0291）旗下主要品牌「雪花Snow」，在內地啤酒市場具領先優勢。2023年整體啤酒銷量按年增加0.5%至115.1萬千升，其中，高檔及以上啤酒銷量上升18.9%至250萬千升，其中，「喜力」、「雪花純生」、「老雪」和「紅爵」等產品在2023年銷量按年均錄得快速的雙位數增長。喜力啤酒去年銷量錄得按年增幅近 60%，並達成第一個五年計劃—即喜力品牌啤酒銷量達 600,000 千升的目標。

2023年度，集團營業額389.3億元（人民幣，下同），按年增加10.4%，EBITDA上升33.2%至69.6億元，純利增加18.6%至51.5億元。整體毛利率上升2.9個百分點至41.4%，當中，啤酒業務的毛利率按年上升1.7個百分點至 40.2%。集團2023年1月完成貴州金沙55.19%股權轉讓的交割，拓展白酒業務。去年度，白酒業務的營業額及未計利息及稅項前盈利分別為20.67億元和1.3億元；如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷之影響，未計利息及稅項前盈利為7.97億元。

去年底，集團處於淨現金狀況，綜合現金淨額4.26億元。集團股價5月10日高見38.8元（港元，下同）遇阻回落，至今累計跌幅3成。走勢上，目前處於下降軌，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮25.5元以下吸納，反彈阻力32.5元，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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