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專家觀點>金利豐證券

長江生命科技重上20天線

長江生命科技（0775）主要從事生物科技產品的研發，重點研發癌症的療法和相關支援性治療，以及可普及應用的早期癌症檢測方案。集團旗下處於最後期研究階段的癌症疫苗seviprotimut-L，可為第IIB及IIC期黑色素瘤患者於進行根除性手術後作安全而有效的輔助性療法，正展開關鍵性的第三階段臨床試驗。其中一些疫苗的實驗室試驗開始顯示令人鼓舞的結果，包括針對 PDL1/PRAME （細胞程式性死亡–配體1/黑色素瘤優先表現抗原）的癌症疫苗，公司冀於未來數年就此展開臨床試驗。

集團早前在美國癌症研究協會（AACR）2024年度年會上，展出兩組分別針對大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及細胞程式性死亡−配體1（PD-L1）研究性癌症疫苗的臨床前研究新數據。另外，集團與晶泰科技（XtalPi）繼續進行策略性科研合作，在AACR展示其設計癌症疫苗之人工智能（AI）賦能平台的數據。雙方致力開發先進的癌症疫苗研發平台，並發揮AI在藥物研發的應用潛力，以提升新癌症疫苗的發現及發展進程。

截至去年12月底止年度，集團的收入53.23億元，按年增加0.9%，純利下跌87%至1,730萬元，下降原因是由於財務成本上升1.59億元。期內，保健產品溢利貢獻為2.83億元，按年上升8%。農業相關業務包括Australian Agribusiness、鹽業務和葡萄園資產組合，去年度分部溢利貢獻3.5億元，按年增加4%。集團在澳洲和新西蘭合共擁有近7,000公頃的葡萄園，全部以長期合約出租予葡萄酒公司或種植者，帶來穩定的現金流。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮0.35元吸納，反彈阻力0.45元，不跌穿0.3元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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