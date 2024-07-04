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網易陸續推新遊戲 帶來增長動力

中國國家新聞出版署公布，今年6月批出104款國產網絡遊戲，單次審批數量第五次突破百款。暴雪娛樂早前宣佈重返內地市場 ，與網易（9999）重新展開合作，《魔獸世界》（World of Warcraft）的「巫妖王之怒」懷舊伺服器上月底正式開啟，而重點手遊《永劫無間》將於7月25日公測上綫，預期將為集團第三季流水帶來增長動力。網易為旗下重點遊戲推出時間表，《燕雲十六聲》、《七日世界》等遊戲亦計劃於第三季上綫。

今年首季度，網易的收入269億元（人民幣，下同），按年增加7.2%，純利上升13%至76億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤增加12%至85億元。期內，遊戲及相關增值服務淨收入增加7%至215億元，來自於手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的78.6%，上一季度和去年同期該佔比分別為76.7%和72.3%。期內，遊戲及相關增值服務的毛利率69.5%，按年增加2.8個百分點。

今年第一季度，有道的淨收入按年增加19.7%至14億元，分部毛利率由去年同期的51.7%，收窄2.7個百分點至49%。雲音樂的淨收入上升3.6%至20億元，第一季度的分部毛利率為38%，上一季度和去年同期分別為30.3%和22.4%。網易今年首季派發每股0.099美元股息（每股美國存託股0.495美元），按年增加6%。

走勢上，近日在50天線水平上落，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候底145元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力168元，不跌穿136元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份