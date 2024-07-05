招金礦業整固後有望再上

截至2023年12月31日止年度，集團共完成黃金總產量24,684.76千克，按年下降9.8%，其中礦產黃金17,575.29千克，按年下跌8.6%，冶煉加工黃金7,109.48千克，按年下降12.4%。去年度，集團的銅產量5,010噸，按年增加15.4%。集團本月初完成

對於TIETTO MINERALS LIMITED（目標公司）全部股本的要約收購；於今年5月14日要約結束時，招金於目標公司的投票權為90.72%。TIETTO MINERALS為金礦開採商，經營位於科特迪瓦的阿布賈金礦。

2023年度，集團的收入84.24億元（人民幣，下同），按年增加6.8%，純利上升70.8%至6.86億元。今年首季度，集團的收入19.81億元，按年增加13.9%，純利增加1.2倍至2.21億元。集團今年4月22日完成配股集資，向不少於六名承配人，按配售價每股13.2元（港元，下同），成功配售1.32億股H股，佔擴大總股本和H股總數的3.88%和4.81%。配售所得款項總額及估計所得款項淨額分別為約17.42億元和17.25億元，將用於補充公司營運資金，以及償還銀行貸款。

走勢上，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低13.5元以下吸納，反彈阻力15.4元，不跌穿12.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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