騰訊海外業務具增長潛力

中國國家新聞出版署公布，今年6月批出104款國產網絡遊戲，單次審批數量第五次突破百款，其中包括騰訊（700）的《洛克王國：世界》。集團旗下重磅新作《地下城與勇士：起源》（簡稱為《DNF 手遊》）已在5月21日上線，連同長青遊戲如《王者榮耀》繼續做出貢獻，繼續推進國內遊戲業務增長。另外，騰訊多年來對海外工作室的併購投資，帶動海外業務增長，2023年國際市場遊戲在遊戲收入的佔比達到30%的新高。
截至今年3月底止首季度，騰訊的總營業額1,595.01億元（人民幣，下同），按年增加6%，純利增加62%至418.89億元；而非國際財務報告準則（Non-IFRS）的淨利潤按年上升54%至502.65億元。期內，經調整的EBITDA增加20%至692.59億元，經調整的EBITDA比率為43%，高於較2023年同期39%和上季度的38%；毛利率由去年同期的45%提升至53%。
今年首季度，增值服務業務的收入按年下跌0.9%至786.29億元，佔總收入的49%。國際市場遊戲總流水按年增加34%，由於Supercell的遊戲收入遞延週期較長，國際市場遊戲收入按年上升3%至136億元（按固定匯率計算）；本土市場遊戲總流水恢復按年增長，上升3%，惟由於收入遞延，本土市場遊戲收入按年下降2%至345億元。今年第一季，網絡廣告業務收入上升26%至265億元，主要受惠於微信視頻號、小程序、公眾號及搜一搜的增長拉動，以及集團不斷升級的AI驅動的廣告技術平台所推動。
另外，集團持續回購，有助支持股價。走勢上，5月17日高見突破400.2元（港元，下同）後橫行整固，MACD維持熊差距，STC%K線回落至接近%D線，宜候低370元吸納，若以大成交突破400.2元阻力，升勢有望持續，不跌穿355元可續持有。
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