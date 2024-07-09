中國生物製藥具反彈空間

去年12月底，集團有在研產品145個，其中抗腫瘤用藥60個、肝病用藥9個、呼吸用藥31個、外科╱鎮痛用藥15個，共涉及I類創新產品67個。集團上月底公佈，集團開發的「利拉魯肽注射液」（商品名：貝樂林 ）已獲得中國國藥監局的上市批准，用於成人2型糖尿病患者控制血糖。除利拉魯肽外，集團還佈局「司美格魯肽」，目前正在臨床III期，用於治療糖尿病和肥胖症患者。

2023年度，集團的收入261.99億元，按年上升0.7%，純利下跌8.3%至23.32億元，整體毛利率下跌1.8個百分點至81%。期內，抗腫瘤用藥的收入下跌4.2%至88.01億元，佔集團收入約33.6%。去年度，研發總開支47億元，佔總收入的18%，當中創新藥及生物藥的研發投入佔比超過77%。

走勢上，昨日重上50天線，10天線升穿20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮2.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.15元，不跌穿2.55元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份