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專家觀點>金利豐證券

中銀航空租賃重上各主要平均線

全球航空業實現復甦，航空出行的強勁需求，帶動對新飛機和二手飛機的需求上升。中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，今年6月中全資附屬BOC Aviation（USA）Corporation與捷藍航空（JetBlue Airways）就今年2月13日的原有協議訂立補充協議，額外2架空客A220-300飛機的融資租賃，故此合共5架空客A220-300飛機及3架空客A321NEO飛機的融資租賃。

截至今年6月底止第二季度，集團共執行59項交易，其中承諾購買4架飛機、交付13架飛機、售出11架自有飛機和簽訂24項租賃承諾。今年6月底，集團自有、代管及已訂購的飛機共計680架，自有機隊共有429架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.9年、平均剩餘 租期為7.9年；代管機隊包括32架飛機、訂單簿包括219架飛機。今年第二季度，自有飛機利用率為99%。自有及代管機隊共服務於47個國家和地區的93家航空公司客戶，地域覆蓋創 歷史新高。

集團自有機隊中約76%的租約預定到期日期為2030年或其後，1%的租約將於今年到期，支持中長線業務前景。走勢上，近日止跌回升，昨日呈「大陽燭」重上20天和50天線，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮57元以下吸納，反彈阻力64.5元，不跌穿53.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份