奧運將至 安踏有望受惠

今年第二季度，按零售價值計算，安踏品牌產品的零售金額與2023年同期相比，錄得高單位數的正增長；FILA品牌的零售金額按年錄得中單位數的正增長；所有其他品牌產品的零售金額按年錄得40%至45%的正增長。至於今年上半年，按零售價值計算，安踏品牌產品的零售金額與2023年同期相比，錄得中單位數的正增長；FILA品牌的零售金額按年錄得高單位數的正增長；所有其他品牌產品的零售金額按年錄得35%至40%的正增長。今年第二季整體銷售表現增長，仍優於第一季。

2023年度，安踏的收入623.56億元（人民幣，下同），按年上升16.2%，純利增加34.9%至102.36億元。整體毛利率上升2.4個百分點至62.6%，整體經營溢利率上升3.7個百分點至24.6%。去年12月底，在DTC模式下，總計約5,400家安踏門店中，44%由集團直營，餘下的56%則由加盟商按照集團的運營標準營運。平均存貨周轉日數由2022年底的138日，下降15日至2023年底的123日，平均應收貿易賬款周轉日數由21日下降1日至20日。

走勢上，上週五裂口高開，重上10天和20天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮73.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力83.2元，不跌穿67.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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