領展重上50天線 見反彈訊號

截至今年3月底止年度，領展本港物業組合的收益總額和物業收入淨額，分別按年增長2.2%和0.1%。今年3月底，本港零售物業組合租用率為98%，維持較高水平；平均每月每平方呎租金由去年同期的63.8元，上升0.9%至64.4元；整體平均續租租金調整率上升至7.9%，惟略低於上半財年的8.7%。集團繼續致力提升資產價值，目前正為秀茂坪、富善和鯉魚門的物業進行資產提升，預期在今年中至明年中完工。

上年度，內地以人民幣計算的總收益和物業收入淨額分別按年增加6.3%和10.6%；由於人民幣表現疲弱，以港元計算的升幅分別為1.7%和5.9%。至於國際物業組合，包括澳洲、新加坡和英國的12項零售及辦公大樓資產，年內分部收益和物業收入淨額分別為17.42億元和11.88億元，按年增加168.8%和204.6%。

年內，負債比率由24.2%下降至23.5%，平均借貸成本仍維持於3.78%的具競爭力水平。領展每基金單位全年分派262.65港仙，按年下跌4%；現價計，預測股息率約8厘。走勢上，10天線走高於20天線，上週五重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，宜候低32元以下吸納，反彈阻力36.4元，不跌穿30元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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