中移動現金流充裕 股息率吸引

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群，整體業務穩定增長，而且經營現金流充裕，支持派息能力，並對派息有明確指引，股息前景明朗。今年5月份，中移動的移動業務客戶9.98億戶，按月淨增客戶數107.8萬戶，本年累計淨增客戶數744萬戶；其中5G套餐客戶數近5.03億戶。至於有綫寬帶，客戶總數3.075億戶，按月淨增111.8萬戶，首5個月累計淨增927.5萬戶。
截至今年3月底止季度，集團的移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為47.9元（人民幣，下同），而有綫寬帶客戶家庭客戶綜合ARPU按年增加1.8%至39.9元。今年首季度，集團的營運收入2,637億元，按年增加5.2%，其中通信服務收入上升4.5%至2,193億元，而銷售產品收入及其他增加8.6%至444億元。期內，純利296億元，按年增加5.5%，EBITDA則下跌2.3%至780億元；EBITDA佔通信服務收入比為35.6%。
集團持續拓展「網+雲+DICT」，加大商客市場拓展力度，今年首季度DICT業務收入保持良好增長。今年3月底，集團現金及現金等價物1,660億元，另有銀行存款892億元。集團2023年全年派息率為71%，計劃從今年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。現價計，預測股息率6.8厘。
走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴闊，宜候低75元（港元，下同）以下吸納，中線上望83元，不跌穿72.3元續持有。
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