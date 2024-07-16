中移動現金流充裕 股息率吸引

截至今年3月底止季度，集團的移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為47.9元（人民幣，下同），而有綫寬帶客戶家庭客戶綜合ARPU按年增加1.8%至39.9元。今年首季度，集團的營運收入2,637億元，按年增加5.2%，其中通信服務收入上升4.5%至2,193億元，而銷售產品收入及其他增加8.6%至444億元。期內，純利296億元，按年增加5.5%，EBITDA則下跌2.3%至780億元；EBITDA佔通信服務收入比為35.6%。

集團持續拓展「網+雲+DICT」，加大商客市場拓展力度，今年首季度DICT業務收入保持良好增長。今年3月底，集團現金及現金等價物1,660億元，另有銀行存款892億元。集團2023年全年派息率為71%，計劃從今年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。現價計，預測股息率6.8厘。

走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴闊，宜候低75元（港元，下同）以下吸納，中線上望83元，不跌穿72.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份