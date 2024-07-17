太古A整固後有望再上

國泰（293）去年轉虧為盈，錄得97.89億元的應佔溢利，2022年則錄得重列虧損港幣66.23億元。另外，香港快運自2019年被國泰集團收購以來，在去年首次錄得溢利。至於港機集團，撇除香港航空發動機維修服務公司的減值虧損6.75億元和2023年9月出售客艙設計整裝方案業務的虧損4.2億元後，集團錄得經常性溢利4.65億元。

至於飲料業務，太古可口可樂去年錄得經常性溢利23.94億元；此數字不包括出售美國專營公司所得收益、有關收購中國不含汽飲料裝瓶廠股本權益的公平值調整收益及就塑新生公司所作的撥備。集團去年3月公佈一項1,000億元的投資計劃，今年3月580億元的規劃投資金額，包括香港的太古坊和太古廣場、內地的新發展項目。走勢上，太古A近日失守10天和20天線， MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，宜候低67.4元以下吸納，反彈阻力74元，不跌穿65.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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