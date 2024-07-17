太古A整固後有望再上

太古股份（A股：19，B股：87）目前三個核心部門，包括地產、飲料和航空。受惠於2023年9月出售美國太古可口可樂業務錄得229億元收益，以及旗下太古地產 （1972）以54億元代價出售港島東中心12層辧公樓的重大收益，帶動2023年基本溢利大增662%至361.77億元的紀錄新高，經常性基本溢利（撇除兩個年度的投資物業價值變動及重大非經常性項目）增加175%至104.49億元。太古2023年度的收益948.23億元，按年上升3%，純利增加37.08倍至7.64億美元。
國泰（293）去年轉虧為盈，錄得97.89億元的應佔溢利，2022年則錄得重列虧損港幣66.23億元。另外，香港快運自2019年被國泰集團收購以來，在去年首次錄得溢利。至於港機集團，撇除香港航空發動機維修服務公司的減值虧損6.75億元和2023年9月出售客艙設計整裝方案業務的虧損4.2億元後，集團錄得經常性溢利4.65億元。
至於飲料業務，太古可口可樂去年錄得經常性溢利23.94億元；此數字不包括出售美國專營公司所得收益、有關收購中國不含汽飲料裝瓶廠股本權益的公平值調整收益及就塑新生公司所作的撥備。集團去年3月公佈一項1,000億元的投資計劃，今年3月580億元的規劃投資金額，包括香港的太古坊和太古廣場、內地的新發展項目。走勢上，太古A近日失守10天和20天線， MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，宜候低67.4元以下吸納，反彈阻力74元，不跌穿65.2元續持有。
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