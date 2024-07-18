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專家觀點>金利豐證券

小米推新手機惹憧憬

小米集團（1810）日早前公佈新摺機MIX Fold 4將在本月19日發佈，而小米創辦人雷軍將舉辦第五次年度演講，將分享小米造車經歷。根據Canalys數據，今年第二季度，小米全球智能手機出貨量排名第三，市場份額為15%。今年第一季度，集團智能手機業務收入465億元（人民幣，下同），按年上升32.9%，收入佔比為61.6%，分部毛利率上升3.6個百分點至14.8%。另外，集團位於北京昌平的手機智能工廠正式啟用，年產能為1,000萬部手機。

今年首季度，集團的總收入755億元，按年增加27%，經調整淨利潤上升100.8%至65億元，當中包括智能電動汽車等創新業務費用23億元；惟純利41.8億元，按年倒退0.5%。期內，IoT與生活消費產品業務的收入按年增加21%至203.73億元，佔總收入的27%，分部毛利率上升4.1個百分點至19.9%，創歷史新高。今年3月，集團全球月活躍用戶數再創歷史新高，按年增加10.6%至6.58億；AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數增加27.2%至7.86億。

今年第一季度，互聯網業務的收入增加14.5%至80.48億元，收入佔比10.7%，分部毛利率上升1.9個百分點至74.2%。今年3月底，集團的現金儲備為1,273億元，按年上升34.7%。另外，集團正積極在公開市場回購股票。走勢上，5月16日升至20.35元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，惟近日重上10天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低16.5元以下吸納，反彈阻力20.35元，不跌穿15.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份