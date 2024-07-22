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專家觀點>金利豐證券

信達生物走勢維持向好

全球關注肥胖問題，內地亦致力加強體重管理推廣，藥企亦紛紛加強對減肥藥物市場的布局。信達生物（1801）主要從事開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管（CVM）、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物，今年第一季度，集團共取得總產品收入超過17億元（人民幣，下同），按年增加60%。期內，達伯舒（信迪利單抗注射液）銷售表現持續強勁，其他產品亦錄得顯著增長，尤其新產品加速成長，貢獻不斷提升。集團目前已取得10款產品獲批上市，3個品種的新藥上市申請（NDA）在國家藥品監督管理局（NMPA）審評中，5個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

集團與美國禮來公司（美：LLY）共同開發的瑪仕度肽（Mazdutide，IBI362），是全球首個NDA階段的GLP-1R/ GCGR 激動劑，在最新實驗中展現48周減重及脂肪肝降低效果優異，減重效果優於同類競爭者。瑪仕度肽目前在中國成人肥胖或超重人及T2D患者中的五項3期臨床試驗進行中，並計劃在今年啟動針對中國肥胖青少年的1期臨床試驗。另外，集團預計氟澤雷塞（KRAS G12C）和他雷替尼（ROS1）兩款創新產品，將在今年獲批，有助集團鞏固在腫瘤領域的領先地位。

去年度，集團的研發開支22.28億元，按年減少22.4%。去年9月集團配售新股份籌集21.63億元，帶動去年底手持現金增加至109.7億元，而借款為35.22億元。走勢上，自6月起形成上升軌，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮39元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力46.15元，不跌穿35元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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