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專家觀點>金利豐證券

香港電訊重上10天線

美國減息預期持續升温，市場認為9月減息的機會相當高。受惠減息憧憬，帶動收息股近期出現不同程度的反彈，當中香港電訊 （6823）昨日逆市升1%。香港電訊業務前景維持穩定，2023年度，集團總收益343.3億元，按年增加1%，純利上升2%至49.9億元。集團全力推行包括人工智能應用部署的優化成本措施，帶動EBITDA增加3%至134億元。期內，電訊服務總收益上升1%至241.7億元，分部EBITDA上升3%至93.71億元，邊際利潤改善至39%。去年度，經調整資金流增加3%至57.98億元。

去年度由於手機缺乏新功能吸引升級，消費延遲更換手機，令流動通訊產品銷售下跌18%至29.6億元，導致流動通訊總收益降至113.08億元。隨著全球旅遊於年內恢復，漫遊服務需求急升，流動通訊業務的服務收益增長加快，上升5%至83.48億元。個人出境漫遊收益於去年下半年已回復至疫情前的95%，並在 12月超越疫情前水平；2023年漫遊總收益按年上升176%。截至2023年底，集團的5G客戶達到近140萬名，相當於後付客戶總數的41%，以及csl和1O1O客戶總數的一半以上。去年12月，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升2%至191元，而2022年12月為188元。

去年度每股份合訂單位的末期分派為44.44分，連同中期分派32.05分，全年總分派為76.49分，相當於全數分派本年度每個股份合訂單位的經調整資金流；現價計，預測股息率8.5厘。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低9元以下吸納，反彈阻力9.7元，不跌穿8.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份