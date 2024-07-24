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新秀麗重上10天線 具反彈空間

新秀麗（1910）業務遍及全球，主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱、商務包和電腦包等。據聯交所股權披露，集團大股東易方達基金在7月17日進一步在場內增持708萬股，每股平均造價20.9379元，涉資約1.48億元；增持後，易方達基金持股量增加至9.23%。另外，集團上月公佈，擬斥資不超過2億美元（約15.6億港元）回購股份。集團認為，當前的股價低於其內在價值，可能無法全面反映公司的業務前景，股份回購計劃反映董事會對長期業務及增長前景的信心。

截至今年3月底止季度，集團的銷售淨額為8.6億美元，按年上升0.9%，按不變匯率基準計算則增加4.1%。今年第一季度，純利按年增加12.3%至8,290萬美元，經營溢利上升3.5%至1.5億美元；經調整EBITDA上升3.1%至1.6億美元，經調整 EBITDA利潤率增加0.4個百分點至18.8%。整體毛利率為60.4%，較去年同期的2023年第一季度的58%，上升2.4個百分點；毛利率上升主由於所有地區的毛利率均按年改善，尤其是毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的佔比上升。

今年3月底，集團自營零售店的總數為 1,066家，今年第一季度淨增加14家。今年第一季度，按地區劃分，亞洲的銷售淨額按年上升3.3%至3.4億美元，佔總收入的39.6%，主要受休閒和商務旅遊的持續復甦及增長所推動；其中，中國的銷售淨額增加17.7%，按不變匯率基準計算則增加23%。今年3月底，集團的自由現金流量650萬美元，手持現金7.4億美元，未償還金融債務18.2億美元，淨債務為10.8億美元。

走勢上，昨日重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮20.8元以下吸納，反彈阻力24.5元，不跌穿18.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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