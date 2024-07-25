海豐國際跌勢有望喘穩

2023年度，集團的資本開支3.49億美元，其中2.69億美元用於購置船舶。去年底，集團經營一支由103艘船舶組成的船隊，總運力達到162,851個標準箱，當中包括97艘自有船舶（155,713個標準箱）及6艘租賃船舶（7,138個標準箱），平均船齡為7.9年。此外，集團經營（包括合資經營）189萬平方米堆場和12.8萬平方米倉庫。

截至今年3月底止首季度，集團的收入5.49億美元，按年減少10%，主要由於平均運費下降所致。期內，集團的集裝箱運量為74.5萬標準箱，按年增加7.5%；平均運費（不包括互換艙位費收入）為每標準箱596.7美元，較2023年同期的每標準箱722.4美元減少 17.4%。由於第四季節慶需求帶動，為傳統零售消費旺季，全球商家大多數在第三季提前訂貨，以應乎旺季需求，支持海運各板塊回暖。

去年度中期息每股0.6港元，末期派息0.5港元，全年共派息每股1.1元港元；現價計，去年度股息率6.5厘，預測息率為8.4厘。走勢上，今年6月21高見22.75元遇阻回落，失守多條主要平均線，STC%K線略走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮16元以下吸納，反彈阻力20.1元，不跌穿14.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份