2023年潤燃的燃氣總銷量上升8.1%至387.8億立方米，其中，工業銷氣量增加7.2%至201.1億立方米，佔集團銷氣量的51.9%；商業銷氣量上升9%至82.1億立方米，居民銷氣量則增加11.1%至94.4億立方米，分別佔總銷氣量的21.2%和24.3%。去年，集團的燃氣客戶數目5,778萬戶。集團新開發工商業用戶41,310 戶，新開發居民用戶331.3萬戶，其中新房接駁用戶283.3萬戶，舊房接駁用戶38.4 萬戶，煤改氣用戶4.6萬戶。集團在內地運營的城市燃氣專案平均氣化率，由2022年度的58.2%上升至59.3%。

至於綜合能源業務發展，集團拓展分佈式光伏、分佈式能源和交通充能，不斷提升綜合能源方案解決能力。去年，集團分布式能源業務新簽30個項目，累計項目數量173個，裝機規模1.2GW。現價計，集團預測股息率4.6厘。

走勢上，近日企穩100天線之上，MACD熊差距收窄，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低25.7元以下吸納，反彈阻力25.7元，不跌穿23.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份