華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，擁有較多大型城市燃氣項目，主要在長三角、珠三角、京津冀和川渝等區域經營。2023年集團的城市燃氣項目276個，按年增加3個，分佈於中國25個省份。2023年內實現重慶燃氣（滬：600917）併表，獲取昆明煤氣（集團）51%股權，完成廈門華潤燃氣2%股權增持並實現併表，進一步鞏固市場地位。今年上半年，重慶燃氣的營業總收入49.7億元人民幣，按年大致持平，純利下跌11.2%至1.48億元人民幣。
2023年潤燃的燃氣總銷量上升8.1%至387.8億立方米，其中，工業銷氣量增加7.2%至201.1億立方米，佔集團銷氣量的51.9%；商業銷氣量上升9%至82.1億立方米，居民銷氣量則增加11.1%至94.4億立方米，分別佔總銷氣量的21.2%和24.3%。去年，集團的燃氣客戶數目5,778萬戶。集團新開發工商業用戶41,310 戶，新開發居民用戶331.3萬戶，其中新房接駁用戶283.3萬戶，舊房接駁用戶38.4 萬戶，煤改氣用戶4.6萬戶。集團在內地運營的城市燃氣專案平均氣化率，由2022年度的58.2%上升至59.3%。
至於綜合能源業務發展，集團拓展分佈式光伏、分佈式能源和交通充能，不斷提升綜合能源方案解決能力。去年，集團分布式能源業務新簽30個項目，累計項目數量173個，裝機規模1.2GW。現價計，集團預測股息率4.6厘。
走勢上，近日企穩100天線之上，MACD熊差距收窄，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低25.7元以下吸納，反彈阻力25.7元，不跌穿23.8元續持有。
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