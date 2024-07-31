深高速整固後有望再上

按中國會計準則，深高速今年首季度的營業收入20.38億元（人民幣，下同），按年增加7.1%，純利上升6.4%至4.71億元。今年5月份，集團持股45%的廣深高速，路費收入2.25億元，按年下跌7.7%，而日均路費收入由去年同期的787.4萬元，下跌7.7%至726.6萬元。旗下深圳地區梅觀高速、機荷東段和機荷西段的路費收入分別為1,221.1萬元、5,152.4萬元和4,281.4萬元，而日均路費收入分別為39.4萬元、166.2萬元和138.1萬元。

深高速6月底公布，分拆兩個物流園項目以華夏深國際REIT在深圳上市，該集團以11.17億元出售兩項目作為該REIT資產，料收益5.12億元；所得資金用於主業投資，有利於擴大主業核心資產規模。另外，集團選定機荷高速改擴建項目第1至6合同段工程施工中標人，簽約合同價合共181.6億元。有關六個合同金額的每個合同金額介乎27.6億至34億元，工期54個月，施工合同工程總額預期由深高速自籌和深圳市政府投入，其中深高速自籌資金包括自有資金以及外部融資。

2023年度，派息比率為55%，現價計預測息率約7.8厘，具有一定吸引力。走勢上，高位橫行整固，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮7.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.2元，不跌穿6.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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