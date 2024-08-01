按地區劃分，按固定匯率計，亞太區在今年上半年的零售銷售淨額繼續增長，按年上升12%至7.74億歐元，佔比為34.2%；日本仍為表現最突出的地區，零售銷售淨額增加55%至3.09億歐元，單計第二季度更錄得64.6%的增幅，主要受惠於當地穩健需求，以及強勁旅遊客流的支持；歐洲和中東零售銷售淨額分別增加18.3%和19.8%；美洲的零售銷售淨額增加7%，第二季度出現進一步的連續輕微改善。

在零售層面，網絡升級步伐加快，今年首六個月完成36個翻新和重置項目。期內，開設 9家店舖和關閉22家店舖，集團在今年6月底，共有593家直接營運店舖。今年上半年，來自經營活動的現金流量淨額7.99億歐元，期末，現金狀況淨額為2.65億歐元。走勢上，目前重上50天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低57元以下吸納，反彈阻力66.75元，不跌穿51.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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