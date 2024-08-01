普拉達（1913）為全球著名奢侈品牌之一，當中Prada和Miu Miu的品牌熱度持續。截至今年6月底止中期，集團的收益淨額25.5億歐元，按年上升14.2%，按固定匯率計升17%，乃受全價和同比銷量所帶動。期內，純利按年增加25.7%至3.38億歐元，EBIT增加17%至5.75億歐元，EBIT率上升0.6個百分點至22.6%，惟整體毛利率由2023年同期的80.3%下降0.5個百分點至79.8%。2024年上半年，按固定匯率計，集團的零售銷售淨額增加18%；Prada品牌零售銷售淨額增加至70.1億歐元，Miu Miu的零售銷售淨額增加93%至5.3億歐元。
按地區劃分，按固定匯率計，亞太區在今年上半年的零售銷售淨額繼續增長，按年上升12%至7.74億歐元，佔比為34.2%；日本仍為表現最突出的地區，零售銷售淨額增加55%至3.09億歐元，單計第二季度更錄得64.6%的增幅，主要受惠於當地穩健需求，以及強勁旅遊客流的支持；歐洲和中東零售銷售淨額分別增加18.3%和19.8%；美洲的零售銷售淨額增加7%，第二季度出現進一步的連續輕微改善。
在零售層面，網絡升級步伐加快，今年首六個月完成36個翻新和重置項目。期內，開設 9家店舖和關閉22家店舖，集團在今年6月底，共有593家直接營運店舖。今年上半年，來自經營活動的現金流量淨額7.99億歐元，期末，現金狀況淨額為2.65億歐元。走勢上，目前重上50天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低57元以下吸納，反彈阻力66.75元，不跌穿51.5元續持有。
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