截至今年3月底止年度，來自北美市場收入42.84億元，按年上升2.3%，而歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入增加2.9%至11.95億元。期內，Home集團的收入上升10%至6.74億元；分部毛利率上升5.7個百分點至29.2%。2024財年，中國市場主營業務收入（不包括其他業務收入）119.87億元，按年增加8.1%，人民幣口徑增長12.8%；收入佔比達到65.1%。今年3月底，集團在內地總共擁有7,236間品牌專賣店（不包含格調和蘇寧門店），期內淨增加465間。集團計劃今年在內地新開700至800間新店，當中6成的新店位於一、二線城市。

2024財年，主營收益184.11億元，按年增加6.1%，純利增加20.2%至23.02億元。整體毛利率由2023財年的38.5%，上升0.9個百分點至39.4%，淨利潤率增加1.5個百分點至12.5%。期內，真皮、鋼材和木夾板的平均單位成本，分別按年下跌10.1%、8.1%和24.6%。集團去年全年共派息0.3元，派息比率為50.7%；現價計，預測股息率7.3厘。

走勢上，目前處於下降軌，失守各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低4.5元以下吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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