moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

金沙中國逆市上升

7月份為暑假旅遊旺季，惟澳門博彩收入遜於市場預期。澳門博彩監察協調局公布，澳門7月博彩收入185.95澳門元，按年增加11.6%，按月則升5.1%。今年首7個月，澳門博彩收入1,323.48億澳門元，按年上升36.7%。雖然內地早前公布再開放多8個城市赴港澳「自由行」，連同今年2月增加的西安和青島，令赴港澳「自由行」城市已增至59個，惟內地消費降級，影響澳門賭收表現。

根據美國公認會計原則，金沙中國 （1928）2024年第二季淨收益總額17.5億美元，按年增加8%，淨收入按年增加31.6%至2.46億美元。期內，季度經調整物業EBITDA按年上升4%至5.61億美元，而去年同期為5.41億美元。在根據轉碼分部贏款率低於預期的情況進行調整後，集團的澳門物業組合的EBITDA利潤率為32.1%，較2023年同期下跌80個基點。期內，澳門倫敦人的利潤率直接受到倫敦人名匯翻新工程中斷所影響，於季內關閉一間娛樂場和1,500間客房暫停服務。

今年第二季度，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得2.62億美元，按年上升10%，EBITDA利潤率下跌0.4個百分點至38.2%；澳門威尼斯人酒店的入住率96.4%，較去年同期的94.6%上升1.8個百分點，惟每間可供入住客房收益下跌7%至191美元。團的倫敦人名匯翻新工程，預計第一大樓將於今年底前完成，並於明年5月前完成第二大樓。另外，澳門威尼斯人的金光綜藝館將於今年稍後時間恢復營運。

走勢上，昨日呈「大陽燭」逆市上升，STC%K線升穿%D線，MACD熊差收窄，可考慮14元以下吸納，反彈阻力17元，不跌穿12.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/