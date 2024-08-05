根據美國公認會計原則，金沙中國 （1928）2024年第二季淨收益總額17.5億美元，按年增加8%，淨收入按年增加31.6%至2.46億美元。期內，季度經調整物業EBITDA按年上升4%至5.61億美元，而去年同期為5.41億美元。在根據轉碼分部贏款率低於預期的情況進行調整後，集團的澳門物業組合的EBITDA利潤率為32.1%，較2023年同期下跌80個基點。期內，澳門倫敦人的利潤率直接受到倫敦人名匯翻新工程中斷所影響，於季內關閉一間娛樂場和1,500間客房暫停服務。

今年第二季度，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得2.62億美元，按年上升10%，EBITDA利潤率下跌0.4個百分點至38.2%；澳門威尼斯人酒店的入住率96.4%，較去年同期的94.6%上升1.8個百分點，惟每間可供入住客房收益下跌7%至191美元。團的倫敦人名匯翻新工程，預計第一大樓將於今年底前完成，並於明年5月前完成第二大樓。另外，澳門威尼斯人的金光綜藝館將於今年稍後時間恢復營運。

走勢上，昨日呈「大陽燭」逆市上升，STC%K線升穿%D線，MACD熊差收窄，可考慮14元以下吸納，反彈阻力17元，不跌穿12.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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