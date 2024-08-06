今年第二季度，經營利潤按年增加4%至2.66億美元，創第二季度新高；不計及外幣換算影響，按年增加7%。經營利潤率為 9.9%，按年上升0.2個百分點，得益於穩健的餐廳利潤率和管理費用的減少。期內，純利上升8%至2.12億美元。不過，同店銷售額按年倒退4%，其中肯德基和必勝客分別下跌3%和8%。餐廳利潤率為15.5%；剔除1,200 萬美元影響餐廳層面可比性的項目，餐廳利潤率大致和去年同期持平。

集團今年第二季度淨新增401 家門店，其中加盟店淨新增99家，佔比25%，預計相關佔比將繼續上升；今年6月底，門店總數15,423 家，其中肯德基門店數10,931家，必勝客門店數達3,504 家。集團目標2024財年目標淨新增1,500至1,700家門店，計劃2024年的資本支出將介乎7億至8.5億美元。第二季度，集團以總計1.87億美元回購510萬股普通股，今年6月底，仍有6.66億美元的回購授權可用於未來股票回購。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上20天和50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低240元以下吸納，反彈阻力280元，不跌穿225.2元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份