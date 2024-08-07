moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

和電香港預測股息率7厘

和記電訊香港（0215）在香港和澳門的流動通訊營，截至今年6月底止中期，集團的總收益20.58億元，按年跌12%，虧損按年收窄37%至1,200萬元，按年收窄37%。本港經濟在今年上半年錄得適度增長，部分增幅由旅遊業反彈所帶動。然而，營商環境和零售業銷售表現受壓，而生活成本壓力則改變消費行為，令集團持續面對挑戰，導致集團的總收益放緩。期內，服務收益按年下跌2%至17.6億元。在強勁的外遊表現支持下，集團的漫遊服務收益按年大幅增加 31%至 3.08億港元。由於市場氣氛審慎及流動電話更換週期延長，硬件收益下降44%。

今年上半年，毛利總額維持穩定在15.23 億港元，主要受有利的毛利組合所帶動。EBITDA維持在7.28億元。LBIT較2023年同期微改善500萬元至3,000萬元，主要是由於折舊及攤銷支出減少所致。今年6月底，集團客戶數目為430萬名，較去年同期的340萬名增加25%，主要由於包括 SoSIM 客戶在内的預繳客戶群增加所致。隨著更多客戶選用5G服務，集團的5G滲透率上升13個百分點至51%。後繳淨每月每戶平均收入（ARPU）為168元，較去年同期的180元下跌7%。

在持續高利率的環境下，今年上半年的銀行利息收入上升11%至 9,300萬元，令 今年首六個月的利息收入淨額較去年同期增加600萬元。今年6月底，集團現金和銀行結餘為36.3億元。雖然集團仍處於虧損，但維持派息，中期息每股2.28仙。現價計，預測股息率約7厘。走勢上，目前重上100天線，STC%K線略走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低0.98元以下吸納，反彈阻力1.05元，不跌穿0.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/