和電香港預測股息率7厘

和記電訊香港（0215）在香港和澳門的流動通訊營，截至今年6月底止中期，集團的總收益20.58億元，按年跌12%，虧損按年收窄37%至1,200萬元，按年收窄37%。本港經濟在今年上半年錄得適度增長，部分增幅由旅遊業反彈所帶動。然而，營商環境和零售業銷售表現受壓，而生活成本壓力則改變消費行為，令集團持續面對挑戰，導致集團的總收益放緩。期內，服務收益按年下跌2%至17.6億元。在強勁的外遊表現支持下，集團的漫遊服務收益按年大幅增加 31%至 3.08億港元。由於市場氣氛審慎及流動電話更換週期延長，硬件收益下降44%。
今年上半年，毛利總額維持穩定在15.23 億港元，主要受有利的毛利組合所帶動。EBITDA維持在7.28億元。LBIT較2023年同期微改善500萬元至3,000萬元，主要是由於折舊及攤銷支出減少所致。今年6月底，集團客戶數目為430萬名，較去年同期的340萬名增加25%，主要由於包括 SoSIM 客戶在内的預繳客戶群增加所致。隨著更多客戶選用5G服務，集團的5G滲透率上升13個百分點至51%。後繳淨每月每戶平均收入（ARPU）為168元，較去年同期的180元下跌7%。
在持續高利率的環境下，今年上半年的銀行利息收入上升11%至 9,300萬元，令 今年首六個月的利息收入淨額較去年同期增加600萬元。今年6月底，集團現金和銀行結餘為36.3億元。雖然集團仍處於虧損，但維持派息，中期息每股2.28仙。現價計，預測股息率約7厘。走勢上，目前重上100天線，STC%K線略走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低0.98元以下吸納，反彈阻力1.05元，不跌穿0.95元續持有。
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