和電香港預測股息率7厘

今年上半年，毛利總額維持穩定在15.23 億港元，主要受有利的毛利組合所帶動。EBITDA維持在7.28億元。LBIT較2023年同期微改善500萬元至3,000萬元，主要是由於折舊及攤銷支出減少所致。今年6月底，集團客戶數目為430萬名，較去年同期的340萬名增加25%，主要由於包括 SoSIM 客戶在内的預繳客戶群增加所致。隨著更多客戶選用5G服務，集團的5G滲透率上升13個百分點至51%。後繳淨每月每戶平均收入（ARPU）為168元，較去年同期的180元下跌7%。

在持續高利率的環境下，今年上半年的銀行利息收入上升11%至 9,300萬元，令 今年首六個月的利息收入淨額較去年同期增加600萬元。今年6月底，集團現金和銀行結餘為36.3億元。雖然集團仍處於虧損，但維持派息，中期息每股2.28仙。現價計，預測股息率約7厘。走勢上，目前重上100天線，STC%K線略走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低0.98元以下吸納，反彈阻力1.05元，不跌穿0.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/