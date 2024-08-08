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專家觀點>金利豐證券

國藥分銷網絡龐大

國藥控股（1099）主營醫藥和醫療器械分銷業務，向醫院、其他分銷商、零售藥店、 基層醫療機構等客戶提供全面的分銷、配送和其他增值服務。截至今年3月31日止三個月，集團的總收入1,472.66億元（人民幣，下同），按年增加1.2%，營業利潤倒退14.8%至30.95億元，純利下跌10.7%至14.2億元。隨著「健康中國」戰略深入執行，帶量採購、國家醫保談判等政策擴面實施，將持續推動行業集中度提升，有助集團發展其競爭力。集團計劃加快拓展戰略性新興產業，加大器械製造投資併購力度，

集團的醫藥分銷業務為主要收入來源，擁有龐大的分銷網絡。去年度受惠於分銷規模增大，以及帶量採購涉及品種的獲取率上升，醫藥分銷的年度收入按年增加8.5%至4,410.5億元，佔總收入的71.44%。集團在北京、上海、江浙等重點區域和市場實現穩定增長，在甘肅、寧夏等西北廣闊市場的業務得到快速發展。去年度，醫療器械業務收入1,302.1億元，按年增長7.8%，收入佔比21.09%，增長主要是由於分銷區域擴大、分銷產品新增和得標客戶增長。

至於醫藥零售業務，去年度分部收入增加8.2%至356.9億元，收入佔比維持在5.78%；其中專業藥房體系收入按年增長超過20%。2023年底，集團零售藥房店舖總數為12,109家，較2022年底合計淨增1,356家；其中國大藥房淨增1,203家至10,516家，專業藥房1,593家，較2022年底淨增153家，已經覆蓋全國30個省、市、自治區。

去年底，集團的主要費用率指標均有下降；其中，銷管費用率為4.38%，按年下降 0.13個百分點；全年財務費用率（不含保理）下跌0.17個百分點至0.41%。走勢上，近期先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮18.9元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力22元，不跌穿17.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份