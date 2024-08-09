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專家觀點>金利豐證券

小米重上10天線

小米集團（1810）上月發布兩款全新的摺疊手機，進一步豐富產品組合。根據Canalys數據，今年第二季度，小米全球智能手機出貨量排名第三，市場份額為15%。今年第一季度，集團智能手機業務收入465億元（人民幣，下同），按年上升32.9%，收入佔比為61.6%，分部毛利率上升3.6個百分點至14.8%。今年首季度，集團的總收入755億元，按年增加27%，經調整淨利潤上升100.8%至65億元，當中包括智能電動汽車等創新業務費用23億元；惟純利41.8億元，按年倒退0.5%。

集團已經正式進軍電動汽車市場，早前純電跑車「小米SU7 Ultra」原型車亮相。旗下小米汽車於社交平台微博公布，今年7月份小米SU7交付量超1萬輛，並預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。另外，小米汽車在7月份新增16家門市，分別位於濟南，常州和長春；截至目前，小米汽車全國交付中心30家，銷售門市102家，服務門市58家。

集團的IoT與生活消費產品業務持續增長，今年首季度分部收入按年增加21%至203.73億元，佔總收入的27%，分部毛利率上升4.1個百分點至19.9%，創歷史新高。今年3月，集團全球月活躍用戶數再創歷史新高，按年增加10.6%至6.58億；AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數增加27.2%至7.86億。期內，互聯網業務的收入增加14.5%至80.48億元，收入佔比10.7%，分部毛利率上升1.9個百分點至74.2%。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低16元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力18.7元，不跌穿14.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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