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專家觀點>金利豐證券

喆麗料中期純利增加逾6倍

喆麗控股（2209）主要從事電子商務平台，包括YesStyle、Asian Beauty Wholesale和YesAsia，透過採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。集團發盈喜，預期截至今年6月底止中期綜合純利不少於1,100萬美元，較去年同期淨溢利156.3萬美元增加610.2%，主要是由於收益及毛利增加。

根據目前所掌握的資料，集團預期中期的收益預計約為1.63億美元，較去年同期增加80.2%，主要是受YesStyle平台及Asian Beauty Wholesale的美容產品銷售增長所推動。期內，YesStyle平台加強營銷工作，以推動美容產品的銷售；及Asian Beauty Wholesale的擴張，為更多希望在全球採購亞洲美容產品的企業對企業B2B)客戶提供服務。不過，集團預期中期的毛利率預計將下降0.4個百分點至約30.7%，主要是由於Asian Beauty Wholesale的收益比重增加。

集團將於8月底公佈中期業績，值得留意。另外，集團今年6月租用青衣青衣路30號豐樹青衣物流中心全部貨倉1、2及3室及共16個停車位，為期5年。該物業用作網上零售和批發業務於香港的新增物流樞紐及配送中心，建立 AMR（自主移動機械人）配送中心來提高配送能力。

走勢上，7月30日高見5.51元遇阻回落，惟目前企穩各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線跌穿%D線，宜候低3.9元吸納，反彈阻力5.51元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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