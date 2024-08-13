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專家觀點>金利豐證券

中電派息穩定 中長線部署

中電（0002） 主要從事本港、澳洲，以及中國內地和其他發電，截至今年6月底止中期，收入440.86億元，按年上升1.8%，純利增加17.6%至59.51億元，營運盈利上升25.3%至58.55億元。期內，集團各業務表現穩健，以及Energy Australia的盈利改善，充分抵銷了中國內地兩個核電站因計劃停運大修，而導致發電量下降帶來的影響。澳洲業務扭虧為盈，今年中期盈利6.11億元，而去年同期為虧損5.9億元。

今年上半年，集團的本港售電量按年上升2.6%至167.43億度，其中，住宅類別的售電量增加3.8%至43.75億度，商業和基建的售電量分別增加2%和2.8%，製造業的售電量則輕微下跌0.1%。隨著國際燃料價格持續回軟，集團在上半年將本港的平均淨電價下調1.6%。在龍鼓灘發電廠新建的600兆瓦聯合循環燃氣渦輪發電機組D2已在4月投產，配合青山發電A廠四台燃煤機組中的三台在今年上半年退役，涉及發電容量合共 1,050兆瓦，以進一步加強集團供應較低碳電力的能力。

至於澳洲業務，今年上半年Energy Australia雖然面對批發電價波動，以及市場競爭激烈，仍持續改善發電和零售業務，澳洲的收入增加9%至187.54億元。另外，過去曾經對中電帶來一次性較大虧損的遠期銷售合約，隨著價格較低的部分已經結算，相關公平價值亦錄得正數收益所致。不過，內地業務的盈利按年倒退28%至9.88億元，主要由於大亞灣和陽江核電站在期間停運大修影響發電量，惟大亞灣兩台發電機組在1月和6月成功完成計劃停運大修後，已如期恢復運行。

集團擬派第二期中期股息63仙，按年持平，現價計預測股息率4.6厘，雖然不算特別高的水平，但業務穩定和持續派息，可考慮作中長線部署。可考慮67元以下吸納，反彈阻力73元，不跌穿65元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份