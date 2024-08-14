中國生物製藥創新產品收入持續增加

今年上半年，集團共有4個創新產品獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，分別為安得衛（貝莫蘇拜單抗注射液）、安柏尼（富馬酸安奈克替尼膠囊）、安洛晴（枸櫞酸依奉阿克膠囊）和貝樂林 （利拉魯肽注射液），其中3個為國家1類創新藥。2024年上半年，集團創新產品收入增加14.8%至61.3億元，佔總收入38.6%。除創新產品外，集團還有11個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入在今年上半年已實現正增長。

今年上半年，抗腫瘤用藥之收入53.6億元，佔集團收入 33.8%。億立舒（艾貝格司亭α注射液）是一款第三代長效粒細胞集落刺激因子G-CSF)，在去年5月獲得NMPA的上市批准，2023年12月成功納入國家醫保目錄，並在今年上半年加速放量，成為集團收入增長的重要貢獻品種。今年6月底，集團有在研創新產品76個，其中腫瘤用藥46個、肝病用藥6個、呼吸系統用藥9個、外科╱鎮痛用藥5個，其他類用藥10個；另外集團還有65個在研仿製藥產品。

走勢上，昨日裂口高開重上250天線，MACD牛差距擴闊，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮2.9元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.43元，不跌穿2.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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