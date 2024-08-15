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專家觀點>金利豐證券

中國通信服務重上10天線

中國通信服務（552）為綜合服務供應商，內資股股東包括內地三大電信運營商、國網信息通信產業集團和中國郵電器材集團；同時，內地三大電信運營商和中國廣播電視網絡集團、中國鐵塔（788）均為集團客戶。集團的派息比率穩定上升，2016年度至2020年度的派息比率均為36%，2021年度和2022年度分別為38%和40%，而2023年度進一步提升至42%。現價計，預測股息率6.6厘，具有一定吸引力。

2023年度，集團收入1,486.15億元（人民幣，下同），按年增加5.6%，純利增加6.7%至35.84億元。集團持續拓展數據中心、智慧城市、綠色低碳等戰略性新興產業，全年合計新簽合同額按年增長逾30%，佔總新簽合同額比重近30%，較2022年增加5個百分點。電信基建服務（TIS）為主要收入來源，去年度分部收入按年增加4.4%至761.37億元，佔經營收入比重為51.2%；來自國內電信運營商客戶的電信基建服務收入，上升3%至408.86億元。雖然內地三大電信運營商對5G投資的高峰期已經過去，但預期將會著重發展算力網等範疇，尤其在人工智能（AI）。

去年度，業務流程外判服務（BPO）收入增加1.1%至435.51億元，收入佔比29.3%。得益於集團軟件和數字服務能力優勢，應用、內容及其他服務（ACO）收入保持較快增速，去年度增加16.8%至289.27億元，佔經營收入的19.5%，其中，軟件開發及系統支撐業務保持快速增長，按年增加25.1%。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮3.8元（港元，下同），反彈阻力4.3元，不跌穿3.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份