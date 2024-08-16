內地零售消費意慾疲弱，當中內地乳業亦面對挑戰，包括原奶供應量增長較快，導致奶源過剩，而且進口乳品亦帶來競爭。不過，蒙牛乳業（2319）在行業具有競爭優勢，提供多元化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及奶酪產品，業務涵蓋行業的上、中和下游。截至去年12月底，蒙牛在全國共設有生產基地45個，並設在印尼2個、澳洲2個、菲律賓 1個和新西蘭1個生產基地，年產能合共為1,404萬噸，按年增加8.8%。集團將於8月28日公佈中期業績，值得留意。
2023年度，蒙牛的收入986.24億元（人民幣，下同），按年增加6.5%，純利倒退9.3%至48.09億元，惟經營利潤按年上升13.8%至61.71億元，經營利潤率按年提升0.4個百分點至6.3%，毛利率上升1.9個百分點至37.2%。集團液態奶收入按年增加4.7%至820.71億元，佔總收入的83.2%；其中，特侖蘇、蒙牛母品牌純牛奶銷售繼續領先行業增長。特侖蘇推出有機奶，有機系列雙位數增長，產品結構持續優化。
去年度，冰淇淋收入增加6.6%至60.26億元，而奶粉收入下跌1.6%至38.02億元。至於奶酪，分部收入增加2.3倍至43.57億元，分部盈利上升2.5倍至1.47億元。妙可藍多（滬：600882）期內重點產品為有機奶酪棒，實現有機奶源、有機加工、有機認證。去年度，集團經營業務所產生的現金淨流入83.4億9元，資本支出按年下跌17.8%至41.72億元。隨著投資高峰期過去，未來幾年產能不需要再投入大量資本，預期自由現金流將會持續改善。
集團派息比率由2023年度的30%提升至40%。走勢上，股價近月橫行整固，MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，可考慮12.6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力15元，不跌穿12元續持有。
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