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專家觀點>金利豐證券

銀娛重上10天線

澳門博彩監察協調局公布，澳門7月博彩收入為185.95億澳門元，按年增加11.6%，按月則升5.1%；今年首7個月計，澳門博彩收入1,323.5億澳門元，按年上升36.7%。由於夏季為澳門傳統旅遊旺季，由於7月博彩收入遜預期，令澳門博彩股近月股價受壓。然而，濠賭股公佈今年上半年業績，當中銀娛（0027）中期股息見驚喜，刺激股價造好。今年6月底，銀娛持有現金及流動投資為290億元，扣除負債38億元後的淨額為 252 億元。銀娛宣派今年中期股息每股0.5元，去年同期銀娛派每股0.2元特別股息。

銀河娛樂 截至今年6月底止六個月，淨收益按年上升37%至 215 億元，純利增加51.8%至43.87億元，經調整 EBITDA 按年上升37%至60億元。今年上半年，集團的淨博彩收益按年增加41%至168億元，其中，中場博彩收益總額按年增加43%至160億元，角子機博彩收益上升61%至13億元。單計第二季度，集團淨收益為109億元，按年上升26%，按季上升3%，經調整 EBITDA 為32億元，按年上升 28%，按季上升12%。

「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，今年上半年的淨收益170億元，按年上升43%，經調整EBITDA按年增加34%至54億元，經調整EBITDA利潤率為32%。期內，七間酒店平均入住率為97%。澳門銀河嘉佩樂酒店預計明年中開業，樓高 17 層、將提供大約100間頂級豪華的空中別墅和套房。集團的第四期項目已經動工，當中將引入多間高端並首度進駐澳門的酒店品牌、擁有達至 5,000個座位的劇院、餐飲、零售和非博彩設施等，目標在2027年竣工。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮31元以下吸納，反彈阻力36.4元，不跌穿28.65元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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