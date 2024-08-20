至於貨運方面，國泰航空今年7月載貨量12.68萬公噸貨物，增加9.6%，月內貨物收入噸千米數按年下跌0.5%，運載率下跌1.5個百分點至58.3%。今年首7個月，載貨量按年增加10.3%至84.63萬公噸，可用貨物噸千米數增加 9.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.8%。集團的客運航班已按計劃，在第二季恢復至疫情前80%的水平。國泰在本月初公佈，與空中巴士公司分別同意購買及售出30架空中巴士 A330-900型飛機，及取得購買額外30架空中巴士A330-900型飛機的權利。

今年上半年，國泰的收入496億元，按年增加14%，其中客運收益增加20%至300億元，惟純利倒退15%至36億元。期內，燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）按年增加27%至142億元，主要由於耗油量增加29.3%；燃油對沖收益下跌87%至6,100萬元，燃油成本淨額增加33%至142億元。香港快運在今年上半年盈轉虧錄得虧損7,300萬元，而去年同期盈利3.3億元。另外，今年上半年國航（753）等聯屬公司的應佔虧損大幅收窄87%至3.4億元。

集團今年6月底可動用的無限制用途流動資金餘額254億元，高於2023年底的餘額。 集團已悉數償還香港特別行政區政府對國泰的195億元優先股投資，並已支付合共 24.4億元的優先股股息。集團恢復派發中期息，為每股0.2港元。走勢上，週一重上10天線，昨日重上250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮7.8元以下吸納，中線上望8.9元，不跌穿7.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份