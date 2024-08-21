moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中通快遞重上50天線

中通快遞（2057）的主要收入來自向其網絡合作夥伴提供快遞服務，主要包括包裹分揀和幹線運輸。截至今年6月底止中期，集團的收入206.86億元（人民幣，下同），按年上升10.5%，純利倒退4.1%至40.38億元。不過，整體毛利率由2023年上半年的31.1%，改善0.9個百分點至32%，經營利潤率由去年同期的25.8%升至 26.5%。按非公認會計準則財務指標，調整後息稅折攤前收益（EBITDA）上升14%至80億元，調整後淨利潤上升13%至50.3億元。

今年上半年，來自快遞服務的收入191.16億元，按年增加9.9%，佔總收入的92.4%。集團實現包裹量71.71 億件，按年增加11.8%，而包裹單價穩定。集團在核心的快遞業務基礎上，不斷拓展提供的服務種類，目標是打造快遞、零擔貨運（零擔）、跨境、倉儲、航空、冷鏈及商業解決方案等的生態系統。集團的網絡覆蓋中國99%的城市和縣區，截至今年6月底，集團在全國擁有超過6,000位直接網絡合作夥伴，經營超過31,000個攬件和派件網點，以及超過110,000個末端驛站。

截至今年6月底，集團的物流基礎設施網絡包括96個分揀中心與515條自動化分揀線，由約 10,000輛自營幹線卡車服務的逾3,800條幹線線路組成，其中超過9,200輛為15至 17米長的高運力車型。今年上半年，集團產產生資本開支總額30億元。今年6月底，集團的資本承諾44億元，主要涉及辦公樓、分揀中心和倉庫設施建設的承諾。基於當前市場條件和運營情況，集團保持之前作出的年度業務量指引，預計今年的全年包裹量將介乎347.3億至356.4億件的區間，按年增加15%至18%。

走勢上，今年8月5日低見41.7元（港元，下同）止跌回升，昨日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮152元以下吸納，反彈阻力178元，不跌穿141.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/