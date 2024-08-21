中通快遞重上50天線

今年上半年，來自快遞服務的收入191.16億元，按年增加9.9%，佔總收入的92.4%。集團實現包裹量71.71 億件，按年增加11.8%，而包裹單價穩定。集團在核心的快遞業務基礎上，不斷拓展提供的服務種類，目標是打造快遞、零擔貨運（零擔）、跨境、倉儲、航空、冷鏈及商業解決方案等的生態系統。集團的網絡覆蓋中國99%的城市和縣區，截至今年6月底，集團在全國擁有超過6,000位直接網絡合作夥伴，經營超過31,000個攬件和派件網點，以及超過110,000個末端驛站。

截至今年6月底，集團的物流基礎設施網絡包括96個分揀中心與515條自動化分揀線，由約 10,000輛自營幹線卡車服務的逾3,800條幹線線路組成，其中超過9,200輛為15至 17米長的高運力車型。今年上半年，集團產產生資本開支總額30億元。今年6月底，集團的資本承諾44億元，主要涉及辦公樓、分揀中心和倉庫設施建設的承諾。基於當前市場條件和運營情況，集團保持之前作出的年度業務量指引，預計今年的全年包裹量將介乎347.3億至356.4億件的區間，按年增加15%至18%。

走勢上，今年8月5日低見41.7元（港元，下同）止跌回升，昨日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮152元以下吸納，反彈阻力178元，不跌穿141.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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