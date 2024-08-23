迅銷上調全年業績指引

迅銷（6288）經營多個服裝品牌，截至2024年5月底止首三季度，收益總額23,665億日圓，按年上升10.4%，經營溢利總額增加21.5%至4,018億日圓，母公司擁有人應佔溢利為3,128億日圓，按年上升33%。整體毛利率增加2.4個百分點至54%。期內，融資收入及成本項下錄得淨增759億日圓，主要來自於利息淨收入404億日圓，及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益355億日圓。
本財年首三季度，海外UNIQLO的收益和經營溢利雙雙大幅增長，收益增加17.8%至12,928億日圓，佔總收入的55.3%，經營溢利上升20.6%至2,219億日圓，其中南韓錄得收益和溢利雙增長，北美地區錄得收益及經營溢利大幅增長。集團陸續在英國愛丁堡、意大利羅馬等推出當地首家店，提升UNIQLO在歐洲的知名度，獲得高於預期的銷售表現，推動 同店銷售淨額按年呈兩位數增長。
日本UNIQLO本財年首三季度，收益總額按年增加1.7%至 7,220億日圓，經營溢利總額增加28.3%至1,278億日圓；同店銷售淨額錄得增長9%，毛利率按年改善4.1個百分點。至於GU期內的收入總額2,464億日圓，按年上升8.1%，經營溢利增加14.2%至294億日圓。集團上調全年業績預測，最新估計全年母公司擁有人應佔溢利將為3650億日圓，按年增加23.2%，收益預料上升11%至30,700億日圓。
集團預測截至8月底止年度派末期息每股225日圓，加增36.4%，即每份香港預託證券（HDS）預測末期息為2.25日圓。預計全年合共派400日圓，按年跌26%，即每份香港預託證券（HDS）為4日圓。集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，10天線走高於各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，可考慮22元以下吸納，反彈阻力24.5元，不跌穿20.7元續持有。
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