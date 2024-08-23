迅銷上調全年業績指引

本財年首三季度，海外UNIQLO的收益和經營溢利雙雙大幅增長，收益增加17.8%至12,928億日圓，佔總收入的55.3%，經營溢利上升20.6%至2,219億日圓，其中南韓錄得收益和溢利雙增長，北美地區錄得收益及經營溢利大幅增長。集團陸續在英國愛丁堡、意大利羅馬等推出當地首家店，提升UNIQLO在歐洲的知名度，獲得高於預期的銷售表現，推動 同店銷售淨額按年呈兩位數增長。

日本UNIQLO本財年首三季度，收益總額按年增加1.7%至 7,220億日圓，經營溢利總額增加28.3%至1,278億日圓；同店銷售淨額錄得增長9%，毛利率按年改善4.1個百分點。至於GU期內的收入總額2,464億日圓，按年上升8.1%，經營溢利增加14.2%至294億日圓。集團上調全年業績預測，最新估計全年母公司擁有人應佔溢利將為3650億日圓，按年增加23.2%，收益預料上升11%至30,700億日圓。

集團預測截至8月底止年度派末期息每股225日圓，加增36.4%，即每份香港預託證券（HDS）預測末期息為2.25日圓。預計全年合共派400日圓，按年跌26%，即每份香港預託證券（HDS）為4日圓。集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，10天線走高於各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，可考慮22元以下吸納，反彈阻力24.5元，不跌穿20.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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