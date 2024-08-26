今年上半年，中電信的移動通信服務收入按年上升3.6%至1,052億元，其中移動增值及應用收入增加17.1%至181億元，移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）46.3元。今年7月份，中電信移動用戶總4.19億戶，按月淨增221萬戶，今年累計淨增用戶1,129萬戶；5G套餐用戶數近3.4億戶，按月淨增312萬戶，今年累計淨增用戶2,109萬戶，滲透率81%。另外，今年7月份，有線寬帶用戶按月淨增96萬戶至1.94億戶；固定電話用戶數目則按月淨減42萬戶，至9,874萬戶。

中電信持續推進「網+雲+AI+應用」，預料數字化產業有望成為增長動力。今年上半年，產業數字化收入按年增加7.2%至737億元，天翼雲收入增加20.4%至552億元。期內，資本開支增加13.5%至472億元，自由現金流為155億元。集團投入提升算力規模，今年上半年智能算力新增10EFLOPS，累計達到21EFLOPS。另外，集團持續加強5G-A戰略佈局，以軟件升級為主。集團維持全資資本開支960億元、資本開支佔比降至20%以內的指引不變。

走勢上，8月12日呈「錘頭」的利好形態，期後形成上升軌，重上各主要平均線，10天線走高於20天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮4.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5元，不跌穿4.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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