攜程重上50天線 伺機跟進

集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，今年第二季度營業收入分別為51億元和49億元，按年上升20%和1%，分別佔總收入的40.2%和38.1%。2024年第二季度，旅遊度假業務營業收入10億元，按年和按季增加42%和16%；商旅管理業務營業收入6.33億元，按年和按季上升8%和24%。今年第二季度，國內外各業務版塊繼續呈現增長，集團中文站點的酒店預定按年增加20%，主要得益於出境遊和本地遊的快速增長；出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的100%水平；公司國際OTA（Online Travel Agent）平台總收入按年增長70%。

今年6月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為990億元。走勢上，昨日裂口高開呈「大陽燭」重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮350元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力400元，不跌穿327元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份