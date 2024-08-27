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專家觀點>金利豐證券

攜程重上50天線 伺機跟進

攜程集團（9961）為一站式旅行服務提供商，目前運營的品牌包括攜程、去哪兒、Trip.com和Skyscanner。截至今年6月底止上半年，集團的總收入247億元（人民幣，下同），按年上升21%，營業利潤增加31.7%至68.7億美元，純利大增1.03倍至81億元。單計第二季度，業績表現突出，淨營業收入128億元，按年增加14%，按季上升7%，主要歸因於節假日期間越來越強勁的旅遊需求。第二季度的純利增加5.02倍至38億元；經調整EBITDA增加19%至44億元，經調整EBITDA利潤率35%，相比2023年同期和上季度均為33%。

集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，今年第二季度營業收入分別為51億元和49億元，按年上升20%和1%，分別佔總收入的40.2%和38.1%。2024年第二季度，旅遊度假業務營業收入10億元，按年和按季增加42%和16%；商旅管理業務營業收入6.33億元，按年和按季上升8%和24%。今年第二季度，國內外各業務版塊繼續呈現增長，集團中文站點的酒店預定按年增加20%，主要得益於出境遊和本地遊的快速增長；出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的100%水平；公司國際OTA（Online Travel Agent）平台總收入按年增長70%。

今年6月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為990億元。走勢上，昨日裂口高開呈「大陽燭」重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮350元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力400元，不跌穿327元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份