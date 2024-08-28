若按品牌劃分，「安踏」收入按年增加13.5%至160.77億元，經營溢利率提升0.8個百分點至21.8%；「FILA」收入上升6.8%至130.56億元，惟經營溢利率下降1.1個百分點至28.6%。至於其他品牌，收入增加41.8%至46.02億元，經營溢利率下跌0.4個百分點至29.9%。今年6月底，在DTC模式下，總計5,600家安踏門店和2,300家安踏兒童門店中，約有42%安踏門店及和64%安踏兒童門店由集團直營，餘下的58%安踏門店和36%安踏兒童門店則由加盟商按照集團的運營標準營運。

平均存貨周轉日數由2023年6月底的124日，下降10日至2024年6月底的114日，平均應收貿易賬款周轉日數由17日增加至19日。集團擬派中期息每股1.18港元（港元，下同），按年上升43.9%，派息比率50.1%。另外，集團宣佈擬動用不超過100億元回購份，在18個月內不時於公開市場購回股份。走勢上，昨日裂口高開，重上50天線，未能企穩10天和100天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低73.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力83元，不跌穿70元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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