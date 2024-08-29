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專家觀點>金利豐證券

康方生物重上10天線

康方生物-B（9926）主要從事生物製藥業務，成立以來建立了端對端全方位的藥物開發 平台（ACE平台），涵蓋全面一體化的藥物發現和開發功能，包括靶點驗證、抗體藥物發現與開發、CMC生產工藝開發和符合GMP標準的生產。截至今年6月底止中期，集團轉盈為虧，錄得虧損2.39億元，而去年同期純利25.25億元。期內，總收入10.25億元（人民幣，下同），按年倒退72.1%，毛利下跌73.8%至9.43億元，主要由於當期許可費收入的變化。

今年上半年，集團的產品收入9.39億元，按年增加24%，主要得益於開坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）的銷售放量，以及集團第二款核心雙抗依達方 （依沃西，PD-1/VEGF）在今年5月底 正式獲批，並開始商業化帶來的銷售貢獻。開坦尼可用於治療胃癌和宮頸癌，今年上半年開坦尼產品收入按年上升16.5%至7.06億元。今年6月3日，公司與SUMMIT（納斯達克：SMMT）簽署補充許可協議，拓展依沃西的許可市場範圍。根據該補充協議，集團在今年上半年確認約8,000萬元的許可費收入。

今年上半年，集團的研發開支按年增加3.4%至5.94億元。今年6月底，集團總計有50多個在研創新項目，涵蓋腫瘤、自身免疫及代謝性疾病等 多個領域。22個處於臨床試驗及商業化階段，其中7個為潛在全球首創（first-in-class）或同類最佳（best-in-class）雙特異性抗體。依沃西早前正式向國家藥品監督管理局遞交該新適應症上市申請。今年6月底，集團已運行總產能達54,000升。

走勢上，5月31日高見60元（港元，下同）後升幅收窄，期後股價反覆回升，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，宜候低44.5元以下吸納，反彈阻力51元，不跌穿41.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份