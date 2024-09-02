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專家觀點>金利豐證券

長江基建財務穩健 候低吸納

長江基建（1038）在今年8月19日正式登陸倫敦證交所（LSE）第二上市，在未有發行新股集資下，長建（英：CKI）在倫敦首日成交淡薄。長建早前表示，除了在香港聯交所上市外，公司在倫敦上市可讓其身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。就地域分佈而言，英國為集團最大市場，在2023年、2022年和2021年度，分別佔公司股東應佔溢利的35.7%、35.2%和29.1%。

截至今年6月底止中期，長江基建的純利43.1億元，按年上升2%，營業額下跌2%至190.9億元。期內，來自英國業務的溢利貢獻18.65億元，按年增加17%，以當地貨幣計算上升14%。；受惠於收益增加、投資組合業務承 擔之財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素。今年4月底，長江基建夥同策略夥伴長實（1113）和電能實業 （0006）完成收購北愛爾蘭最大配氣網絡 Phoenix Energy。Phoenix Energy 在受規管框架下營運，為長江基建帶來穩定現金流和即時回報，並持續提供經常性溢利。

另外，集團今年8月與長江實業及電能實業組成的財團，以3.5億英鎊（約35億港元）收購英國陸上風電資產組合，交易預計在9月完成。至於澳洲基建業務，由於各項業務收益均錄得增長，澳洲業務的溢利貢獻8.64億元，按年上升5%，以當地貨幣計算上升7%。另外，集團持有逾3成股權的電能實業，今年上半年的溢利貢獻10.82億元，按年上升2%。

集團的財務狀況健康，今年上半年來自營運的現金流33.3億元，而今年6月底持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率為9.8%。集團自1996年上市以來27年來股息連年增加，今年中期息每股72仙，按年上升1.4%。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，惟MACD熊差距擴闊，STC%K線略走高於%D線，可考慮55元以下吸納，上望62元，不跌穿51.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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