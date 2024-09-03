中海油控制成本見效 提升優勢

利比亞國家石油公司宣布，埃爾菲爾油田（El-Feel）即日起進入「不可抗力」狀態，暫停石油的生產，推動油價上升。不過，外電早前引述消息報道，油組聯盟將按計劃於10月開始提高石油產量，石油供應將會增加，限制油價的升勢。中海油（0883）主要從事油氣勘探、開發和生產，業務較集中上游業務，對油價走勢的敏感度較高。截至今年6月底止上半年，中海油的營業收入2,267.7億元（人民幣，下同），按年上升18.1%，純利增加25%至797.3億億元。
今年上半年，油氣銷售收入1,851.1億元，按年上升22%。集團加快重大項目建設，油氣產量再創新高，今年上半年集團淨產量362.6百萬桶油當量，按年增加9.3%。期內，渤中19-6氣田13-2區塊5井區開發項目、綏中 36-1╱旅大5-2油田二次調整開發項目和烏石23-5油田群開發項目等順利投產。另外，「深海一號」二期和巴西Mero3項目等順利推進。集團積極控制成本，今年上半年桶油主要成本為每桶油當量27.75美元，保持成本競爭優勢。
集團預計今年全年的資本支出為1,250億至1,350億元，產量目標為7億至7.2億桶油當量，儲量替代率目標為不低於130%。董事會已決定派發2024年中期股息每股0.74港元（港元，下同），創歷史同期新高。現價計，預測股息率6.3厘。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，惟STC%K線走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低20.5元以下吸納，反彈阻力23.9元，不跌穿18.7元續持有。
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