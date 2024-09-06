深圳國際整固後有望再上

今年上半年，物流業務的收入8.82億元按年下跌5%，股東應佔盈利則上升34%至5.27億元。今年6月底，集團在全國40個物流節點城市實現佈局，管理及經營40個物流港項目，總運營面積494萬平方米。集團已獲取經營權的土地面積833萬平方米，其中在粵港澳大灣區已獲取經營權的土地面積245萬平方米。今年上半年，集團物流業務規模 持續增長，新投營面積25萬平方米，包括深圳鹽田項目、海南澄邁項目及海南洋浦項目。物流園轉型升級業務方面，期間收入按年上升88%至6,312 萬元，主要由於深國際華南數字谷全面投營帶來新的收入貢獻。

集團通過旗下控股上市公司深圳高速（548）統籌經營收費公路業務和大環保業務。深圳高速今年上半年的整體收入40.63 億元，按年下跌12%，錄得淨利潤倒退12%至9.2億元。今年上半年，集團應佔深圳高速的盈利為4.31億元，按年下跌20%。今年上半年，集團的資本開支為39億元人民幣，而今年下半年資本開支為65億元人民幣（相當於70億港元），當中包括物流園項目21億元人民幣，深圳高速項目26億元人民幣，平湖南項目9億元人民幣。

走勢上，8月28日跌至250天線見支持，惟上週四跌穿10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低5.9元以下吸納，反彈阻力6.65元，不跌穿5.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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