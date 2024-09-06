深圳國際整固後有望再上

深圳國際（0152）主要從事物流、收費公路、港口和大環保的國有企業，截至今年6月底止中期，集團的總收入66.1億元，按年下跌4.5%，純利增加6.09倍至6.5億元，主要是受益於集團成功把兩個物流港項目置入華夏深國際倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（華夏深國際REIT），錄得稅後收益5.87億元，以及主動優化內外幣種結構，而使匯兌損失大幅減少。期內，集團的經營盈利按年下跌20%至16.86億元。
今年上半年，物流業務的收入8.82億元按年下跌5%，股東應佔盈利則上升34%至5.27億元。今年6月底，集團在全國40個物流節點城市實現佈局，管理及經營40個物流港項目，總運營面積494萬平方米。集團已獲取經營權的土地面積833萬平方米，其中在粵港澳大灣區已獲取經營權的土地面積245萬平方米。今年上半年，集團物流業務規模 持續增長，新投營面積25萬平方米，包括深圳鹽田項目、海南澄邁項目及海南洋浦項目。物流園轉型升級業務方面，期間收入按年上升88%至6,312 萬元，主要由於深國際華南數字谷全面投營帶來新的收入貢獻。
集團通過旗下控股上市公司深圳高速（548）統籌經營收費公路業務和大環保業務。深圳高速今年上半年的整體收入40.63 億元，按年下跌12%，錄得淨利潤倒退12%至9.2億元。今年上半年，集團應佔深圳高速的盈利為4.31億元，按年下跌20%。今年上半年，集團的資本開支為39億元人民幣，而今年下半年資本開支為65億元人民幣（相當於70億港元），當中包括物流園項目21億元人民幣，深圳高速項目26億元人民幣，平湖南項目9億元人民幣。
走勢上，8月28日跌至250天線見支持，惟上週四跌穿10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低5.9元以下吸納，反彈阻力6.65元，不跌穿5.75元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/