希瑪眼科重上10天線

今年上半年，來自香港業務的醫療業務收益減少9%至4.27億元，佔總收入的46.3%。集團在內地提供眼科服務及牙科服務，錄得收益4.95億元，按年增加7.4%；以人民幣計算，收益增加11.8%。2022年2月，集團完成對深圳愛康健61.5%股權的投資；今年6月底，深圳愛康健在深圳擁有1間牙科醫院和11間牙科診所。隨著港人跨境前往深圳消費的趨勢，深圳愛康健今年上半年的收入為2.25億元，按年增加33.3%。

港府今年2月宣佈，深圳愛康健醫院納獲納入為「長者醫療券大灣區試點計劃」七間醫療機構之一，亦是試點計劃中在粵港澳大灣區作為服務試點的唯一一間牙科醫院，在該試點可使用長者醫療券支付牙科服務的費用，而長者醫療券已於今年8月14日可供使用。另外，集團9月初宣佈，經考慮公司的財務表現及業務前景，以及今年上半年財務狀況，董事會宣佈已議決公司將因應市場情況，不時動用最多1億元之現金在市場上購回股份，為期12個月。集團執行董事兼公司控股股東林順潮醫生亦可能尋求合適機會增持於公司的股權。

走勢上，9月4日跌至1.81元止跌回升，近日重上10天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮2元以下吸納，反彈阻力2.45元，不跌穿1.81元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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