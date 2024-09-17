智能設備業務（IDG）包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務，第一財季的分部收入按年增加11%至114.22億美元，經營溢利上升27%至8.28億美元，個人電腦及智能手機分部的高端產品銷售額分別增加21%和142%。隨著人工智能（AI）快速發展，集團已加大於轉型計劃的投資，推出採用Arm架構的全新人工智能電腦產品。另外，非個人電腦銷售受智能手機收入的雙位數增長支持，目前佔智能設備業務集團收入的23%。

基礎設施方案業務（ISG）季度收入31.6億美元，按年上升65%，其季度銷售額首次超 過30億美元，分部經營虧損由去年同期的6,042萬美元，收窄2,314萬美元至3,727萬美元。生成式人工智能應用產生的推理需求，亦驅使通用計算伺服器升級。存儲業務的收入季度創下歷史新高，連續第十個季度實現雙位數的年度增長。至於方案服務業務（SSG），季度收入按年增加10%至18.85億美元，連續第十三個季度錄得雙位數的收入增長，經營溢利率維持在21%。

走勢上，近日重上10天、20天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮9.3元以下吸納，反彈阻力10.46元，不跌穿8.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份