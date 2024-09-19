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中銀航空租賃重上10天線

全球航空業實現復甦，航空出行的強勁需求，帶動對新飛機和二手飛機的需求上升。中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，今年6月底，集團機隊共有680架自有、代管及已訂購飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.9年、平均剩餘租期為7.9年；自有飛機利用率為99%。集團的租賃租金收入，來自以長期基礎訂立的租約；今年6月底，集團自有機隊中約78.4%的租約預定到期日期為2030年或其後，0.5%的租約將於今年到期。

今年8月22日，集團的全資附屬公司BOC Aviation USA) Corporation訂立協議向邊疆航空購買15架空客A320NEO飛機，並將飛機回租予航空公司，計劃於2025年和2026年交付。截至2024年6月底止中期，集團經營收入及其他收入總額12億美元，按年增加11%，純利增加75.9%至4.6億美元，而核心稅後淨利潤為2.84億美元。期內，經營租賃收入按年減少1.3%至為9.28億美元，佔經營收入總額近80%；租賃費率為9.8%，與2023年上半年一致。

航空公司現金流持續改善，反映了客運量及盈利能力的增長，推動集團過去四個報告期的收款率均超過100%。收款率由2023年上半年的101.8%上升至2024年上半年的102%，經營現金流（扣除利息）為9.08億美元，較去年上半年增加26%。董事會派發中期股息每股0.1988美元，相當於稅後淨利潤的30%，較2023年上半年為每股0.1131美元增加76%；除淨日為9月23日。截至2024年6月底，資產總額為243億美元，較2023年上半年增加6%，與2023年12月底持平。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮63.5元以下吸納，反彈阻力70.25元，不跌穿61元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份