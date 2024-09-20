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專家觀點>金利豐證券

美團核心業務持續增長

美團（3690）在餐飲外賣行業具領先優勢，截至今年6月底止第二季度，收入822.51億元（人民幣，下同），按年增加21%，純利上升142.1%至113.52億元；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額增加77.6%至136.06億元，經調整EBITDA增加95.2%至149.97億元。期內，「核心本地商業」的收入按年增加18.5%至607億元，經營溢利上升 38.6%至152億元，經營利潤率按年上升3.3個百分點至25.1%。

雖然內地消費疲弱，但集團在第二季度的即時配送業務繼續穩健增長，運營效率進一步提升。今年第二季度，美團的即時配送交易筆數按年上升14.2%至61.67億。「拼好飯」在第二季度表現尤為強勁，單日訂單量峰值再創新高，突破800萬單。美团閃購的年度交易用戶保持穩健增長，下單頻次增速更快。到店酒旅業務保持強勁增長，第二季度訂單量按年增加超過60%。

在第二季度，新業務分部收入按年增加28.7%至216億元，分部經營虧損收窄74.7%至13億元，經營虧損率按季改善8.7個百分點至6.1%。集團通過提升產品品質和加強供應商合作，提高美团優選的運營效率，從而提升件均價和商品加價率。另外，董事會已批准新一輪10億美元回購計劃，不時在公開市場購回總金不超過10億美元的公司B類股份。

走勢上，自8月或起形成上升軌，目前企穩各主要平均線之上，MACD牛差距擴闊，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低122元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力140.5元，不跌穿116.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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