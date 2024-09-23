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專家觀點>金利豐證券

小米走勢見突破

小米集團（1810）截至今年6月底止第二季度，收入和盈利實現顯著增長。今年第二季度集團總收入889億元（人民幣，下同），創歷史新高，按年增加32%，純利上升39%至50.98億元；非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年上升20%至61.75億元。整體毛利率由2023年第二季度的21%減少至2024年第二季度的20.7%。今年第二季度，集團整體毛利率為20.7%，按年收窄0.3個百分點，而今年上半年整體毛利率則上升1.1個百分點至21.4%。

小米創始人、董事長兼首席執行官雷軍在社交平台上表示，將在本周四（9月26日）晚上7時發佈Note 14系列智能電話。根據Canalys數據，2024年第二季度，小米全球智能手機出貨量排名第三，市場份額為14.6%。今年第二季度，集團的智能手機業務收入465億元，按年增加27.1%，分部毛利率為12.1%。智能手機出貨量由2023年第二季度的3,290萬部增加28.1%至2024年第二季度的4,220萬部，智能手機的平均銷售單價（ASP）按年減少0.8%至每部1,103.5元。

至於IoT與生活消費產品業務持續增長，今年第二季度分部收入按年增加20.3%至268億元，分部毛利率上升2.2個百分點至19.7%。另外，集團已經正式進軍電動汽車市場，「智能電動汽車等創新業務」今年第二季度的收入64億元，經調整淨虧損18億元。集團在社交平台指，小米SU7今年8月交付量逾1萬輛，已連續3個月達成破萬交付目標，並預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。

走勢上，目前處於各平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低19.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力23.2元，不跌穿17.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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