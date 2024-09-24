moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

阿里健康重上100天線

阿里健康（0241）為阿里巴巴（9988）在大健康領域的旗艦平台，醫藥自營業務為主要收入來源，包括自主經營的B2C零售和相關廣告業務，截至2024年3月底止年度分部收入237.4億元（人民幣，下同），按年上升0.6%。在持續提升品類運營效率的同時，在線庫存單位（SKUs）實現雙位數增長。至於醫藥電商平台業務，去年度收入總額23.3億元，按年增加4.1%。截至今年3月底，天貓健康平台年度活躍用戶達到3億，平台已服務商家超過3.5萬，按年增加28%；在線自營店的累計會員數增長至7,700萬，每名用戶平均收入（ARPU）按年增加17.2%。

集團自2019/2020年度的營收均錄得雙位數增幅，惟截至2024年3月底止年度，由於疫情期間的比較基數較高，收入按年按年增加1%至270.3億元（人民幣，下同），純利增加64.6%至8.8億元。期內，經調整利潤淨額上升90.8%至14.4億元，毛利率上升0.5個百分點至21.8%。不過，隨著國家對互聯網醫療行業的多項支持政策相繼出台，行業監管及規則逐步完善，「醫療健康+互聯網」進一步普及。另外，集團進一步改善藥品物流網絡佈局，在藥品次日達保持高水位的同時，提升物流效益，且在上海、杭州、蘇州和常州等核心城市升級為次日送貨上門體驗。

另外，早前集團完成對阿里巴巴集團天貓健康類目商家廣告運營權的收購，將進一步提升平台模式的商業服務，有望帶來新的收入來源。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮3.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.87元，不跌穿2.66元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份