阿里健康重上100天線

阿里健康（0241）為阿里巴巴（9988）在大健康領域的旗艦平台，醫藥自營業務為主要收入來源，包括自主經營的B2C零售和相關廣告業務，截至2024年3月底止年度分部收入237.4億元（人民幣，下同），按年上升0.6%。在持續提升品類運營效率的同時，在線庫存單位（SKUs）實現雙位數增長。至於醫藥電商平台業務，去年度收入總額23.3億元，按年增加4.1%。截至今年3月底，天貓健康平台年度活躍用戶達到3億，平台已服務商家超過3.5萬，按年增加28%；在線自營店的累計會員數增長至7,700萬，每名用戶平均收入（ARPU）按年增加17.2%。
集團自2019/2020年度的營收均錄得雙位數增幅，惟截至2024年3月底止年度，由於疫情期間的比較基數較高，收入按年按年增加1%至270.3億元（人民幣，下同），純利增加64.6%至8.8億元。期內，經調整利潤淨額上升90.8%至14.4億元，毛利率上升0.5個百分點至21.8%。不過，隨著國家對互聯網醫療行業的多項支持政策相繼出台，行業監管及規則逐步完善，「醫療健康+互聯網」進一步普及。另外，集團進一步改善藥品物流網絡佈局，在藥品次日達保持高水位的同時，提升物流效益，且在上海、杭州、蘇州和常州等核心城市升級為次日送貨上門體驗。
另外，早前集團完成對阿里巴巴集團天貓健康類目商家廣告運營權的收購，將進一步提升平台模式的商業服務，有望帶來新的收入來源。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮3.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.87元，不跌穿2.66元續持有。
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