阿里健康重上100天線

集團自2019/2020年度的營收均錄得雙位數增幅，惟截至2024年3月底止年度，由於疫情期間的比較基數較高，收入按年按年增加1%至270.3億元（人民幣，下同），純利增加64.6%至8.8億元。期內，經調整利潤淨額上升90.8%至14.4億元，毛利率上升0.5個百分點至21.8%。不過，隨著國家對互聯網醫療行業的多項支持政策相繼出台，行業監管及規則逐步完善，「醫療健康+互聯網」進一步普及。另外，集團進一步改善藥品物流網絡佈局，在藥品次日達保持高水位的同時，提升物流效益，且在上海、杭州、蘇州和常州等核心城市升級為次日送貨上門體驗。

另外，早前集團完成對阿里巴巴集團天貓健康類目商家廣告運營權的收購，將進一步提升平台模式的商業服務，有望帶來新的收入來源。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮3.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.87元，不跌穿2.66元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份